В Калининградской области за сутки сбили четырех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг, 14 октября, в Калининградской области зарегистрировано четыре наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Два наезда произошли в Калининграде. На улице Киевской под колеса «Рено» попал 67-летний мужчина, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда нарушитель получил телесные повреждения.

На улице Сергеева 48-летний водитель «Доджа» при повороте налево сбил 39-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре.

В Гурьевском районе на автодороге Калининград - Мамоново под колеса «Пежо» попала 42-летняя женщина, перебегавшая дорогу около перехода. Она получила телесные повреждения.

На улице Ленина в Черняховске 38-летний водитель «Лэнд Ровера» сбил 58-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда она получила телесные повреждения.