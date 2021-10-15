26 школьников, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 303 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 259 случаев ОРВИ, 17 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 8 пенсионеров;

- 6 медицинских работников;

- 9 работников образования;

- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 19 работающих на промышленных предприятиях;

- 25 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 5 сотрудников с/х предприятий;

- 2 сотрудника охранного предприятия;

- 4 сотрудника учреждений культуры;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 7 сотрудников банков;

- 88 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 10 детей посещающих детские дошкольные учреждения;

- 26 учащихся;

- 11 студентов;

- 46 неработающих.