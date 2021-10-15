26 школьников, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 303 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 259 случаев ОРВИ, 17 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 8 пенсионеров;
- 6 медицинских работников;
- 9 работников образования;
- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 19 работающих на промышленных предприятиях;
- 25 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 5 сотрудников с/х предприятий;
- 2 сотрудника охранного предприятия;
- 4 сотрудника учреждений культуры;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 7 сотрудников банков;
- 88 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 10 детей посещающих детские дошкольные учреждения;
- 26 учащихся;
- 11 студентов;
- 46 неработающих.