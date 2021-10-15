В Калининграде перезапустят программу «Мой двор»

Ремонт двора на улице Кубышева Фото: Иван МАРКОВ

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала восстановить программу «Мой двор» начиная со следующего года. Об этом она сообщила во время рабочего выезда в четверг, 14 октября.

- В ходе объездов мы слышим много просьб жителей, чтобы мы восстановили в Калининграде программу «Мой двор», - заявила Дятлова. - Сегодня по правилам участия в федеральных деньгах необходимо, чтобы несколько многоквартирных домов объединились и делали ремонт междворовых территорий. Один дом со своей территорией зайти не может. Нужно 2, 3 или 4 дома. А жителям не всегда удается найти консенсус даже внутри одного дома.

По словам Дятловой, подать заявку на участие в программе смогут жители отдельных многоквартирных домов. Правда, финансироваться программа будет из муниципального бюджета.

- Мы сейчас определяем возможные параметры этой программы и думаем, что мы сможем себе позволить на следующий год. Софинансирование будет от 5 до 20 процентов. О старте подачи заявок объявим в ближайшее время, - добавила Дятлова.