Под Калининградом археологи нашли уникальное захоронение конных воинов

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Зеленоградском районе на месте будущего строительства автодороги археологи обнаружили древний погребальный комплекс. В ходе раскопок были найдены останки воинов и их боевых коней, а также оружие и элементы украшений.

- Исследовано уже порядка двухсот погребальных объектов с останками и мужчин, и женщин, и детей. Часто встречаются комплексные захоронения всадника с конем, иногда даже с тремя конями, - сказал руководитель Самбийской экспедиции Константин Скворцов.

Среди находок - фибулы, янтарные бусины, боевые топорики и элементы щитов.

В лагере археологов побывал и губернатор Антон Алиханов. Он с интересом осмотрел ямы, в которых работают эксперты по древностям – мастихинами и кистями они аккуратно очищают кости от грунта.

- Здесь проводят раскопки не первый год, но с учетом планов строительства очередного этапа Приморского кольца, археологи ускорили работы, обнаружив один из крупнейших могильников на этой территории и, возможно, один из самых богатых по объему и качеству находок», - рассказал Антон Алиханов. Он предположил, что уникальные находки могут стать основой отдельной научной коллекции. В перспективе она может вырасти до отдельного музея с экспонатами из этих раскопок.

- Этот могильник необходимо исследовать полностью, поскольку он наиболее крупный для эпохи переселения народов, то есть, с IV по VII века. Уникален он еще тем, что здесь помимо рядовых погребений появляется очень много погребений элитных, если можно сказать, княжеских, - сообщила ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Анна Мастыкова.

По оценкам археологов, всего на территории могильника может находиться порядка двух тысяч погребений. Раскопки будут продолжены.