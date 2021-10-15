В московском СИЗО сокамерницы напали на фигурантку «дела врачей» Елену Белую

Елена Белая. Фото: Александр Подгорчук

В московском СИЗО «Печатники» совершено нападение на экс-руководителя калининградского роддома № 4 Елену Белую. Напомним, Белую и врача - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич взяли под стражу 4 октября. Обе подозреваются в умышленном убийстве новорожденного, совершенном в ноябре 20018 года.

Факт нападения в СИЗО «Комсомолке» подтвердил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов. Известно, что несколько сокамерниц сбросили Белую со второго яруса, порвали одежду и начали душить. Сушкевич в инциденте не пострадала.

- Элина настроена по боевому, но запугана и растеряна немного. Очень больно видеть ее клетке. Присяжных еще не набрали - ни один не пришел, - сообщил Бабасов.

27 октября суд рассмотрит обращение адвокатов, которые пытаются оспорить задержание калининградских врачей. Новый набор присяжных запланирован на 15 ноября.

Отметим, что в декабре 2020 года суд присяжных Калининградского областного суда признал Белую и Сушкевич невиновными, однако затем потерпевшие - мать ребенка и ее родная сестра - оспорили это решение. В начале октября рассмотрение дела заново началось в Московском областном суде.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Елена Белая как руководитель роддома № 4 Калининграда организовала убийство, а Элина Сушкевич ввела смертельную дозу сульфата магния, в результате чего ребенок, родившийся с экстремально низкой массой тела, умер.