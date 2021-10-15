Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 303 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 208 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 15,
Багратионовский городской округ - 3,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 14,
Полесский городской округ – 11,
Гурьевский городской округ - 16,
Правдинский городской округ – 9,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ - 13,
Зеленоградский городской округ - 4,
Черняховский городской округ – 2.