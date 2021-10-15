Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 303 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 208 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 15,

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 14,

Полесский городской округ – 11,

Гурьевский городской округ - 16,

Правдинский городской округ – 9,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ - 13,

Зеленоградский городской округ - 4,

Черняховский городской округ – 2.