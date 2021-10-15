«Ростелеком» обеспечил современными услугами связи более 3 тысяч частных домохозяйств в Калининградской области

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С начала 2021 года «Ростелеком» подключил к волоконно-оптической сети свыше 3 тысяч частных домов в разных районах Калининградской области. В более чем 30% охваченных домохозяйств уже пользуются современными услугами связи оператора. Всего же в рамках собственной программы развития сети «Ростелеком» до конца года обеспечит доступом к интернету по технологии PON и цифровым сервисам 5,9 тысячи частных домов региона.

- В этом году “Ростелеком” впервые в Калининградской области реализует такой крупный проект именно в частном секторе, - прокомментировала Наталья Маер, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом. - В планах подключения около 6 тысяч домохозяйств, и половина адресной программы уже выполнена. Мы протягиваем оптику в населенный пункт и осуществляем разводку, а затем уже по заявкам жителей специалисты компании подключают дома. Теперь в отдаленных от областного центра поселках будет доступен весь спектр современных цифровых услуг: интернет со скоростью до 200 Мбит/с, видеосервис Wink, видеонаблюдение.

«Ростелеком» уже обеспечил возможностью подключения к интернету по волоконно-оптическим линиям связи жителей следующих поселков: Долгоруково, Побережье, Славское (Багратионовский городской округ); Сокольники (Гвардейский городской округ); Грачевка, Сосновка (Зеленоградский городской округ); Приморье (Светлогорский городской округ), Саранское (Полесский городской округ), Ушаково (Гурьевский городской округ), Синявино (Янтарный городской округ). Помимо этого, были подключены около 700 домохозяйств частного сектора в разных районах Калининграда, частные дома в Ладушкине, Гвардейске, Гурьевске, Гусеве и Правдинске.

До конца года возможность пользоваться услугами связи по технологии PON также появится в поселках Высокое, Новодорожное, Малинники, Прибрежное, Кумачево, Рассвет, Некрасово и Родники Гурьевского городского округа, Пятидорожное Багратионовского городского округа, Советское Славского городского округа, Покрышкино Нестеровского городского округа и Залесье Полесского городского округа. Кроме того, еще тысячу частных домов в этом году планируется обеспечить современной связью в Калининграде.