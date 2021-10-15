Калининградец ограбил винно-водочный магазин, но воспользоваться добычей не успел

В одном из калининградских магазинов сети «Бутыль» в десятом часу вечера сработала «тревожная кнопка». Подхватившаяся по вызову группа быстрого реагирования ЧОП, под чьей опекой находится торговая точка, на месте преступления застала уже только перепуганную продавщицу. Она рассказала, что в торговый зал ворвался какой-то незнакомец, сгреб с открытой витрины две бутылки элитного алкоголя и ломанулся обратно на улицу. Вставать на пути налетчика слабая девушка вполне оправданно не рискнула, но постаралась хорошенько запомнить его внешность.

Вооружившись составленной ориентировкой, чоповцы и сотрудники патрульно-постовой службы полиции принялись прочесывать окрестные дворы. И в одном из них наткнулись на двух выпивох, один из которых идеально соответствовал приметам подозреваемого в ограблении. Он как раз собирался открыть бутылку похищенной «Бехеровки». Литруха также умыкнутого из магазина «Егермайстера» стояла рядом, дожидаясь своей очереди.

Удивительно, но, даже несмотря на то, что все улики были против него, мужик нагло заявил, что налицо имеется всего лишь административное правонарушение, а именно - распитие алкогольных напитков в общественном месте. И потребовал тотчас же отпустить его с миром, обещая оплатить положенный по закону штраф… потом когда-нибудь. Однако продавец уверенно опознала преступника.

Держать ответ знатоку административного и уголовного права придется все-таки за грабеж. А это в перспективе - зона на срок до 7 лет.