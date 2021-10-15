Калининградская область вошла в тройку самых безопасных регионов России

На состоявшейся сегодня, 15 октября, коллегии УМВД России по Калининградской области глава правоохранительного ведомства Игорь Илларионов сообщил о том, что по итогам минувших 9 месяцев наш регион вошел в тройку лидеров в России по такому показателю, как безопасность граждан.

За указанный период сразу на 34 процента сократилось количество лиц, погибших в результате противоправных посягательств. Число убийств снизилось на 32 процента, фактов причинения тяжкого вреда здоровью - на 10 процентов, и вообще тяжких и особо тяжких преступлений стали совершать меньше на 6 процентов, а общее число преступлений в регионе уменьшилось на 4 процента.

- Благодаря принимаемым полицией мерам, кроме преступлений против личности, сократилось также и количество имущественных преступлений, - добавил генерал Илларионов. - При этом возросла их раскрываемость, превысив среднероссийские показатели. Только за сентябрь следователи закончили расследование 120 тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности. В результате удалось повысить показатели раскрытия по сравнению с прошлым годом на 14,6 процента.