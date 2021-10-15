В Калининграде перенесли дату введения QR-кодов для посещения торговых центров

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Антон Алиханов подписал постановление правительства Калининградской области с новым списком антиковидных мер. Согласно тексту документа введение QR-кодов для посещения торговых центров переносится - вместо анонсированной даты 16 октября мера начнет действовать с понедельника, 18 октября.

Предъявлять QR-код и паспорт придется при посещении торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. м. При этом ограничение не распространяется на объекты розничной торговли площадью менее 300 квадратов, которые расположены в торговых центрах и имеют отдельный (обособленный) вход с улицы.

Посещать торговые центры без предъявления QR-кода cмогут только дети до 18 лет и персонал.

Военнослужащие и гражданский персонал вооруженных сил смогут посещать все общественные места, предъявляя вместо QR-кода оригинал справки, выданной медицинской организацией, и документ, удостоверяющий личность.