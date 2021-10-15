Калининградские бизнесмены уверены в восстановлении потока покупателей

Введение посещения торговых центров по QR-кодам - правильно решение, которое поможет стимулировать вакцинацию населения, и приблизит Калининградскую область к коллективному иммунитету. Об этом основатель Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил в эфире радио «Business FM Калининград». Правда, оговорившись, что главное при этом - вводить эту вынужденную меру постепенно.

С Войцеховским согласен и другой собеседник «Business FM Калининград» - директор управляющей компании торгового центра «Европа» Сергей Рябов. По его мнению, в Калининграде мера с QR-кодами введена очень вовремя. В Литве она действует дольше, но ввели ее поздно, и не смогли предотвратить взрывного роста заболеваемости. Сокращение посещаемости калининградских ТЦ уже составляет 25%, но это означает, что люди прививаются, и вскоре поток посетителей вернется, уверен бизнесмен.