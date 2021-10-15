Власти сделали важные исключения в требованиях QR-кода для калининградцев

Правительство Калининградской области приготовило новый пакет антиковидных мер. Самая нашумевшая - запрет на посещение торговых центров без предъявления QR-кода и паспорта. Однако в тексте постановления содержится и информация о тех, кого ограничение не коснется. Посещать торговые центры без предъявления QR-кода могут дети до 18 лет и персонал. При этом ребят младше 14 лет без сопровождения взрослых в ТЦ по-прежнему не пустят.

Кроме торговых центров предъявить QR-код уже необходимо при посещении заведений общепита. Здесь исключением являются столовые на территории школ и предприятий, а также кафе и рестораны в гостиницах.

Особые правила прописаны для военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил. Они смогут посещать все общественные места, предъявляя вместо QR-кода оригинал справки, выданной медицинской организацией и документ, удостоверяющий личность.