Полиция: в регионе растет число «экономических» уголовных дел

В Калининградской области за последние 9 месяцев количество выявленных преступлений в сфере экономики и по линии коррупции возросло на 10,4 процента. Об этом на состоявшемся сегодня заседании коллегии регионального УМВД России сообщил глава правоохранительного ведомства Игорь Илларионов.

Вместе с тем увеличилось и число раскрытых преступлений данной категории. Только за сентябрь к уголовной ответственности привлечено 13 мошенников и взяточников. А с начала года в суды направлены уголовные дела в отношении 102 лиц, совершивших тяжкие экономические и коррупционные преступления. Это на 36 процентов больше, чем годом ранее.