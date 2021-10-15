В калининградских «зонах» хотели бы шить униформу для железнодорожников

В рамках состоявшейся рабочей встречи руководители областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний России и Калининградской железной дороги обсудили вопросы участия учреждений уголовно-исполнительной системы региона в производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг для нужд КЖД.

В пенитенциарных учреждениях изготавливают, например, различные сувениры - шкатулки, пишущие принадлежности и другие предметы с железнодорожной символикой. Было решено продолжить взаимодействие в этом направлении и предусмотреть возможность расширения заказа. Замначальника УФСИН Олег Велиев также заявил о готовности центров трудовой адаптации калининградских исправительных колоний заниматься пошивом форменного обмундирования сотрудников КЖД, а также постельного белья для поездов дальнего следования.