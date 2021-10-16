В Калининграде назвали лучший ресторан

. Фото: Александр МАТВЕЕВ

В Калининграде прошла церемония вручения наград премии «Пумперникель-2021», журнала «Балтийский Бродвей». Вечером 15 октября в кинотеатре «Заря» были объявлены победители в десяти номинациях. Лучшим рестораном независимые эксперты из Москвы назвали Seasons. На главную премию также претендовали необистро Trip и ресторан Dolce Vita. В заведениях оценивали кухню, сервис, атмосферу, концепцию и использование сезонных продуктов.

«Открытием года» эксперты назвали необистро Trip. А номинацию «Народный выбор» третий год подряд получила сеть пиццерий «Папаша Беппе». Лучшей кофейней стала «Кофейня № 3», а баром — «У вас Горизонт завален». Звание лучшей пиццерии получила «Форма».

В этом году у премии появилось несколько новых номинаций. Так, лучшим локальным блюдом стал тартар из оленины с гелем из облепихи в гастробаре «Соль». Чиа-пудинг с бананом, соусом манго и комбуча на ройбуше в необистро Trip получил звание лучшего завтрака. Победу в номинации «Лучший десерт» одержало блюдо «Выживут только любовники» в ресторане Dolce Vita.

Лучший шеф-повар определился в результате конкурса, который проходил в два этапа. Первое место в нем занял Вячеслав Вьюник из ресторана Oblaka. Также в номинации «Выбор редакции» журнал «Балтийский Бродвей» отметил заведения ВДНХ и Branch & Bowl.

Напомним, премия «Пумперникель» состоялась в Калининграде в 10-й раз. В этом году голосование за лучший ресторан проходило в три этапа. На первом — калининградцы участвовали в онлайн-голосования и определили 50 любимых ресторанов. На втором к выбору присоединились 100 представителей власти, медиа и бизнеса, составившие шорт-лист из трех заведений. В них на дегустацию отправились независимые федеральные эксперты — архитектор, основатель бюро ARCHPOINT, ресторатор Валерий Лизунов, шеф-повар Caffe Mandy's, бренд-шеф бара Mandy's Apothecary Александр Ермаков и основатель, партнёр юридической компании AVOCADO Law Firm и спикер школы ресторанного менеджмента и сервиса Novikov School Анна Фрадкин.