Под Балтийском обнаружена 250-килограммовая авиабомба

ФАБ-250 на полигоне Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

На Правдинском общевойсковом полигоне Балтийского флота в пятницу 15 октября специалистами пиротехнической группы ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России» были уничтожены две авиабомбы весом 50 и 250 килограммов. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, боеприпасы были обнаружены на территории Балтийского городского округа.

Уточняется, что обе авиабомбы пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны.