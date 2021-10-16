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Происшествия16 октября 2021 8:52

Под Балтийском обнаружена 250-килограммовая авиабомба

Боеприпас был уничтожен на Правдинском полигоне
Иван МАРКОВ
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ФАБ-250 на полигоне

ФАБ-250 на полигоне

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

На Правдинском общевойсковом полигоне Балтийского флота в пятницу 15 октября специалистами пиротехнической группы ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России» были уничтожены две авиабомбы весом 50 и 250 килограммов. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, боеприпасы были обнаружены на территории Балтийского городского округа.

Уточняется, что обе авиабомбы пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны.