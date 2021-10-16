В Багратионовском районе в дерево влетел автомобиль, есть пострадавший

ДТП в поселке Осокино Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Багратионовском районе в пятницу 15 октября произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автомобильной дороге Тишино – Домново - Широкое в районе поселка Осокино.

Судя по опубликованному пресс-службой фото, водитель не справился с управлением, автомобиль влетел в придорожное дерево и впоследствии оказался в кювете.

- На место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-18 в составе 3 человек и 1 единицы техники, - добавляет пресс-служба.