В Калининграде на улице Артиллерийской ночью произошел пожар – спасено 10 человек

В Калининграде на улице Артиллерийской в ночь с пятницы на субботу произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме довоенной постройки. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил 16 октября в 1:31.

- Возгорание произошло в подвальном помещении на площади двадцати пяти квадратных метров, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Спасено десять человек. Эвакуировано сорок человек.

Всего для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3, СПСЧ в составе 21 человека и 5 единиц техники.