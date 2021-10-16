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Происшествия16 октября 2021 11:36

В Калининграде велосипедист протаранил припаркованный автомобиль

Инцидент произошел в пятницу 15 октября на Ленинском проспекте
Иван МАРКОВ
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ДТП с велосипедистом на Ленинском проспекте

ДТП с велосипедистом на Ленинском проспекте

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В пятницу 15 октября на Ленинском проспекте, недалеко от перекрестка с улицей Багратиона произошло необычное ДТП, о котором написали очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области. Судя по опубликованному видео, велосипедист не справился с управлением, наехав на трамвайные пути.

По тротуару он ехать не смог из-за ремонта. Собираясь перестроиться вправо, велосипедист под углом наехал на рельсы, колесо соскользнуло, и мужчина, перелетев через руль, всем своим весом навалился на припаркованный «каблучок».