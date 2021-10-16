В Зеленоградске разыскивается бородатый мужчина, подозреваемый в краже

Разыскиваемый Артем Чупилко Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Зеленоградском районе объявлен в розыск 32-летний мужчина. Ориентировку на него в субботу утром разместила на своем сайте пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- ОМВД России по Зеленоградскому району разыскивается Чупилко Артем Олегович 1989 года рождения в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража, - пишет пресс-служба ведомства.

Информацией о местонахождении разыскиваемого можно поделиться с дежурной частью отдела полиции по телефонам: 8 (40150) 3-25-32, 3-17-07, 8 900 570 93 83 либо 02 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!