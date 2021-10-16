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Здоровье16 октября 2021 13:10

В Калининградской области за сутки 301 человек заболел коронавирусом

Днем ранее было зарегистрировано 303 случая инфицирования
Иван МАРКОВ
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Зарегистрировано еще две смерти от коронавируса

Зарегистрировано еще две смерти от коронавируса

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Калининградской области за последние сутки зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперштаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у 258 пациентов симптомы ОРВИ, у 13 пневмония, и 30 человек переносят заболевание бессимптомно. Два человека скончались, и количество летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения Калининградской области, увеличилось до 830.

Напомним, днем ранее в регионе коронавирусом заболели 303 человека.