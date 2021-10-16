46 пенсионеров и 62 безработных: кто заболел коронавирусом в Калининградской области за минувшие сутки

За минувшие сутки В Калининградской области зарегистрирован 301 случай заражения COVID-19. Как сообщает региональный оперштаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, среди заболевших:

- 46 пенсионеров;

- 13 медицинских работников;

- 11 работников образования;

- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 23 работающих на промышленных предприятиях;

- 13 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника с/х предприятий;

- 1 сотрудник учреждения культуры;

- 2 сотрудника банка;

- 1 сотрудник предприятия в сфере бытовых услуг;

- 1 сотрудник санатория;

- 41 индивидуальный предприниматель и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 10 детей, посещающих 8 детских дошкольных учреждений;

- 26 учащихся;

- 12 студентов;

- 62 неработающих.