В Калининграде на улице Ялтинской столкнулись два внедорожника, один водитель пострадал

ДТП на Ялтинской Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде в пятницу 15 октября произошло ДТП с пострадавшим на улице Ялтинской. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, участниками аварии стали два внедорожника, которые в 11:00 не смогли поделить перекресток.

- Автомобиль «Renault Duster» под управлением 71-летнего водителя двигался по улице Ялтинской со стороны улицы Кутаисской в направлении Московского проспекта, - уточняет пресс-служба ведомства. - На регулируемом перекрестке улицы Ялтинской и Восточной эстакады при неработающем светофорном объекте он не выполнил требование знака «уступи дорогу», вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «Mazda CX-5» под управлением 50-летнего водителя, следовавшего по Восточной эстакаде со стороны Московского проспекта в направлении Аллеи Чемпионов.

В результате столкновения водитель автомобиля «Mazda CX-5» получил телесные повреждения.