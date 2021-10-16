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Происшествия16 октября 2021 16:23

Очевидец: на улице Олега Кошевого в Калининграде столкнулись внедорожник и маршрутка

Сообщается, что в маршрутке есть пострадавшие
Иван МАРКОВ
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ДТП на улице Кошевого

ДТП на улице Кошевого

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде в субботу 16 октября произошло ДТП с участием внедорожника и маршрутного такси. Как пишет очевидец в сообществе автомобилистов Калининградской области, столкновение произошло на пересечении улиц Карамзина и Олега Кошевого.

- Есть пострадавшие в маршрутке, - уточняет очевидец. - Скорая приехала оперативно.

Судя по опубликованному фото, удар пришелся маршрутке в левую заднюю часть кузова. Причины столкновения уточняются.