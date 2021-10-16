Очевидец: на улице Олега Кошевого в Калининграде столкнулись внедорожник и маршрутка

ДТП на улице Кошевого
Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
В Калининграде в субботу 16 октября произошло ДТП с участием внедорожника и маршрутного такси. Как пишет очевидец в сообществе автомобилистов Калининградской области, столкновение произошло на пересечении улиц Карамзина и Олега Кошевого.
- Есть пострадавшие в маршрутке, - уточняет очевидец. - Скорая приехала оперативно.
Судя по опубликованному фото, удар пришелся маршрутке в левую заднюю часть кузова. Причины столкновения уточняются.