В Калининграде на улице Коммунистической под колеса попала женщина

В Калининграде в субботу 15 октября произошло ДТП на улице Коммунистической. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, в районе дома №30 в 12:10 на женщину-пешехода наехал автомобиль.

- Автомобиль марки «Рено Логан SR» под управлением 66-летнего водителя ехал со стороны улицы Минусинской в направлении улицы Павлика Морозова, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. – При проезде нерегулируемого пешеходного перехода на улице Коммунистической машина совершила наезд на 42-летнюю женщину, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

По словам водителя, он не заметил пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.