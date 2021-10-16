В Калининграде запертые в магазине воры-неудачники получили условные сроки

В Калининграде Московский районный суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком в 3 года двоих мужчин 50 и 49 лет за покушение на магазинную кражу. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, калининградцы в ночное время решили совершить кражу из магазина продуктов, для чего с помощью отвертки повредили замок ролл-ставни и проникли внутрь.

- Однако проживающий неподалеку мужчина с балкона своей квартиры увидел их, подошел к входу в магазин и, удерживая с наружной стороны опущенные ролл-ставни, не дал покинуть помещение магазина до приезда полицейских, - поясняет пресс-служба. - Осужденные, несмотря на предпринимаемые попытки выбить ногами ролл-ставни, выбраться из магазина до приезда полицейских не смогли.

В скором времени осужденные в полном объеме признали свою вину, возместили весь ущерб и извинились перед потерпевшим.