На улице Пушкина в Гусеве тушили квартиру

В субботу, 16 октября, в 21:28 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Пушкина в Гусеве.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области, загорелась квартира в пятиэтажном многоквартирном блочном доме.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человека и 2 единицы техники, - добавили в пресс-службе.