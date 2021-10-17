Новый максимум: в Калининградской области 303 человека заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель с момента начала пандемии.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, всего в России за последние сутки выявлено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 925 (8,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом выявлено 7 992 687 человек в 85 регионах.

Кроме того, за сутки зафиксировано 997 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 223 312 человек.