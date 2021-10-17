Алиханов прокомментировал возможность введения QR-кодов для общественного транспорта

Губернатору Калининградской области Антону Алиханову на его странице в Инстаграме задали вопрос о возможности и вероятности введения QR-кодов на общественном транспорте в Калининграде.

"Антон Андреевич, когда введут QR-коды для транспорта? По сути, там самый большой риск заражения. А в ресторанах и ТЦ люди друг к другу не подходят ближе чем на метр", - обратился к главе региона подписчик.

"Мы не планируем таких мер, - ответил Антон Алиханов. - Общественный транспорт может быть остановлен только в случае остановки работы всех предприятий и учреждений, но до такой ситуации с заболеваемостью мы, надеюсь, не дойдем".