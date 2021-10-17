Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье17 октября 2021 13:40

Педагогический колледж Черняховска начнет выселять из общежития непривитых студентов

Кирилл Алексеев
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
.

.

Фото: vk.com

В связи с широким распространением коронавирусной инфекции в Педагогическом колледже Черняховска решили пойти на радикальные меры. Как сообщается в группе колледжа в социальной сети "ВКонтакте", с 18 октября будет запущен процесс выселения невакцинированных от ковида студентов.

"В Педагогическом колледже проведены срочные внеплановые родительские собрания в режиме онлайн, посвященные теме вакцинации от гриппа и короновирусной инфекции, - говорится в сообщении. - До родителей доведена информация о том, что с 18 октября 2021 года (понедельник), колледж начинает осуществлять процедуру отказа в проживании в общежитии студентам, не вакцинированным от короновирусной инфекции".