Педагогический колледж Черняховска начнет выселять из общежития непривитых студентов

. Фото: vk.com

В связи с широким распространением коронавирусной инфекции в Педагогическом колледже Черняховска решили пойти на радикальные меры. Как сообщается в группе колледжа в социальной сети "ВКонтакте", с 18 октября будет запущен процесс выселения невакцинированных от ковида студентов.

"В Педагогическом колледже проведены срочные внеплановые родительские собрания в режиме онлайн, посвященные теме вакцинации от гриппа и короновирусной инфекции, - говорится в сообщении. - До родителей доведена информация о том, что с 18 октября 2021 года (понедельник), колледж начинает осуществлять процедуру отказа в проживании в общежитии студентам, не вакцинированным от короновирусной инфекции".