Кто заболел коронавирусом в Калининграде за последние сутки

В региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали о том, кто заболел в последние сутки.
Всего в Калининградской области зарегистрировано 303 случая COVID-19. В структуре - 264 ОРВИ,12 случаев пневмонии, 27 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 50 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 4 работника образования;
- 30 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 17 работающих на промышленных предприятиях;
- 17 работников транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- 6 сотрудников банков;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 72 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 4 ребенка, посещающих 4 детских дошкольных учреждений;
- 12 учащихся;
- 10 студентов;
- 56 неработающих.