Кто заболел коронавирусом в Калининграде за последние сутки

В региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали о том, кто заболел в последние сутки.

Всего в Калининградской области зарегистрировано 303 случая COVID-19. В структуре - 264 ОРВИ,12 случаев пневмонии, 27 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 50 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 4 работника образования;

- 30 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 17 работающих на промышленных предприятиях;

- 17 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- 6 сотрудников банков;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 72 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 4 ребенка, посещающих 4 детских дошкольных учреждений;

- 12 учащихся;

- 10 студентов;

- 56 неработающих.