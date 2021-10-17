В очередном матче первенства России по футболу ФНЛ калининградская "Балтика" в гостях разгромила липецкий "Металлург".

На 36-й минуте счет в матче открыл Ишхан Гелоян. Данил Кленкин на 70-й минуте забил второй мяч. В концовке игры случился автогол Романа Войделя, а в компенсированное время Ильнур Альшин поставил точку. Итоговый счет - 4:0 в пользу "Балтики".

После этой победы калининградская команда набрала 24 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Следующую игру "Балтика" проведет дома против клуба "Велес".