Калининградская ОЭЗ вошла в топ-10 глобального рейтинга экономических зон

Особая экономическая зона в Калининградской области заняла восьмое место в ежегодном рейтинге Global Free Zones of the Year 2021, который составляется деловым изданием fDi Intelligence (аналитическим подразделением британской газеты Financial Times).

По информации ТАСС, первое место в рейтинге седьмой год подряд заняла ОЭЗ в Дубае, на втором и третьем местах расположились Свободный порт Маврикий и зона свободной торговли в китайском Даляне.

- Признание российских ОЭЗ на международном уровне важно для повышения инвестиционной привлекательности и привлечения иностранных инвесторов. В российских ОЭЗ уже работают 144 иностранных компании. Минэкономразвития проводит комплексную работу по улучшению условий ведения бизнеса в ОЭЗ и развитию инфраструктуры площадок, - прокомментировал результаты рейтинга заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

Как отмечается в публикации, несмотря на то, что из-за пандемии до сих пор наблюдается сокращение количества проектов прямых иностранных инвестиций в 798 ОЭЗ по всему миру, совокупный размер инвестиций увеличивается и уже превышает допандемийные показатели.