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Происшествия17 октября 2021 19:14

Два автомобиля столкнулись на перекрестке Советского проспекта и ул. Гайдара в Калининграде

Кирилл Алексеев
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Накануне ДТП случилось на регулируемом перекрестке Советского проспекта и улице Гайдара.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, 62-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» при проезде перекрестка при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления автомобилем «Лексус GS300», которым управлял 35-летний водитель.

- В результате ДТП 57-летний пассажир автомобиля «Ниссан» получила телесные повреждения, - добавили в ГИБДД.