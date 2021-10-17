Два автомобиля столкнулись на перекрестке Советского проспекта и ул. Гайдара в Калининграде

Накануне ДТП случилось на регулируемом перекрестке Советского проспекта и улице Гайдара.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, 62-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» при проезде перекрестка при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления автомобилем «Лексус GS300», которым управлял 35-летний водитель.

- В результате ДТП 57-летний пассажир автомобиля «Ниссан» получила телесные повреждения, - добавили в ГИБДД.