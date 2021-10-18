В центре Калининграда произошло массовое ДТП с участием маршрутки, есть пострадавший

. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

ДТП произошло в девятом часу утра на улице Черняховского в районе торгового центра «Кловер». Столкнулись внедорожник «Мерседес» маршрутка №75, микроавтобус «Мерседес», кроссовер «КИА Спортэйдж» и малолитражка «Черри». В двух последних машинах («КИА» и «Черри») сработали подушки безопасности, эти автомобили разбиты больше всех.

На месте уже побывали спасатели и несколько экипажей «скорой помощи». По предварительным данным, пострадал один человек.

По состоянию на 9.00 все разбитые автомобили остаются на месте ДТП, движение на этом участке затруднено.