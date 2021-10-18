Калининград вошел в топ-10 популярных городов для экскурсионных поездок в ноябре

. Фото: Александр Подгорчук

Сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные города России для экскурсионных поездок по стране в ноябре.

В топ-3 городов для экскурсионных поездок с детьми на ноябрьские праздничные выходные вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Самые длительные экскурсионные поездки по России в ноябре совершают в Кисловодск.

По статистике Tvil.ru, в ноябре россияне путешествуют с экскурсиями от 1 до 10 ночей и тратят на жильё от 1,8 до 4,9 тысячи рублей в сутки.

Десять популярных городов для экскурсионных поездок в ноябре:

Санкт-Петербург — 3 791 руб./ 4 ночи

Казань — 4 849 руб./ 3 ночи

Москва — 3 738 руб./ 2 ночи

Кисловодск — 1 806 руб./ 10 ночей

Екатеринбург — 3 345 руб./ 5,5 ночи

Переславль-Залесский — 5 450 руб./ 1 ночь

Волгоград — 2 127 руб./ 3 ночи

Великий Новгород — 3 908 руб./ 3 ночи

Тюмень — 1 800 руб./ 4 ночи

Калининград — 1 967 руб./ 6 ночей.