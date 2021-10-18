Калининград вошел в топ-10 популярных городов для экскурсионных поездок в ноябре

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Фото: Александр Подгорчук
Сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные города России для экскурсионных поездок по стране в ноябре.
В топ-3 городов для экскурсионных поездок с детьми на ноябрьские праздничные выходные вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань.
Самые длительные экскурсионные поездки по России в ноябре совершают в Кисловодск.
По статистике Tvil.ru, в ноябре россияне путешествуют с экскурсиями от 1 до 10 ночей и тратят на жильё от 1,8 до 4,9 тысячи рублей в сутки.
Десять популярных городов для экскурсионных поездок в ноябре:
Санкт-Петербург — 3 791 руб./ 4 ночи
Казань — 4 849 руб./ 3 ночи
Москва — 3 738 руб./ 2 ночи
Кисловодск — 1 806 руб./ 10 ночей
Екатеринбург — 3 345 руб./ 5,5 ночи
Переславль-Залесский — 5 450 руб./ 1 ночь
Волгоград — 2 127 руб./ 3 ночи
Великий Новгород — 3 908 руб./ 3 ночи
Тюмень — 1 800 руб./ 4 ночи
Калининград — 1 967 руб./ 6 ночей.