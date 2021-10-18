В Калининграде за сутки выявили 309 случаев коронавируса

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В Калининградской области за сутки выявлено 309 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек.

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