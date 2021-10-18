Подрядчика заставят снять новый асфальт на отремонтированной Автомобильной

Претензии к подрядчику возникали возникали уже не раз. Фото: мэрия Калининграда

На многострадальной Автомобильной снова будут менять асфальт. Верхний слой на протяжении всей улицы уложили 3 октября, однако качество покрытия вызвало возмущение многих автомобилистов. В воскресенье об этом написали в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в Instagram.

«Люки, на дороге провалены, не доделаны, дорожки тротуарные, которые были, до ремонта разворотили, и никто восстанавливать не спешит, особенно возле дома №19», - рассказал один из жителей улицы.

Антон Алиханов сообщил, что объект у подрядчика пока не приняли.

«Городская администрация - заказчик работ, работы не приняты, подрядчик будет переделывать, - написал губернатор. - Его [верхний слой]будут снимать и делать заново».