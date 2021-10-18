24 школьника, 22 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 309 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 256 случаев ОРВИ, 22 пневмонии и 31 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 8 медицинских работников;

- 11 работников образования;

- 31 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 15 работающих на промышленных предприятиях;

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 11 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 5 сотрудников с/х предприятий;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника банков;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 1 сотрудник санатория;

- 52 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 7 неорганизованных ребёнка до 6 лет;

- 10 детей, посещающих 10 детских дошкольных учреждений;

- 24 учащихся;

- 22 студента;

- 56 неработающих.