24 школьника, 22 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 309 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 256 случаев ОРВИ, 22 пневмонии и 31 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 8 медицинских работников;
- 11 работников образования;
- 31 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- 15 работающих на промышленных предприятиях;
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 11 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 5 сотрудников с/х предприятий;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника банков;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 1 сотрудник санатория;
- 52 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 7 неорганизованных ребёнка до 6 лет;
- 10 детей, посещающих 10 детских дошкольных учреждений;
- 24 учащихся;
- 22 студента;
- 56 неработающих.