В массовом ДТП в центре Калининграда пострадали 4 человека

Стали известны обстоятельства ДТП с участием шести автомобилей на улице Черняховского в Калининграде.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, 40-летний водитель «Черри» не справился с управлением и врезался в «Мазду», а затем в «КИА», микроавтобус «Мерседес», маршрутку и внедорожник «Мерседес».

В результате ДТП с места происшествия в больницу были госпитализирован водитель «Черри» и его 4-летняя пассажирка. Также с места в медицинское учреждение были доставлены 33-летняя пассажирка микроавтобуса «Мерседес» и водитель «КИА».