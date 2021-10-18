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Происшествия18 октября 2021 12:36

В массовом ДТП в центре Калининграда пострадали 4 человека

Среди пострадавших 4-летний ребенок
Виктор Сергеев
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Стали известны обстоятельства ДТП с участием шести автомобилей на улице Черняховского в Калининграде.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, 40-летний водитель «Черри» не справился с управлением и врезался в «Мазду», а затем в «КИА», микроавтобус «Мерседес», маршрутку и внедорожник «Мерседес».

В результате ДТП с места происшествия в больницу были госпитализирован водитель «Черри» и его 4-летняя пассажирка. Также с места в медицинское учреждение были доставлены 33-летняя пассажирка микроавтобуса «Мерседес» и водитель «КИА».