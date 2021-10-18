В Калининграде появилась новая профессия – контролер QR-кода

Проверка QR-кода в "Эпицентре" Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде новы коронавирусных ограничений, введенных региональным правительством, появилась новая профессия - контролер QR-кода. На сайтах объявлений с 15 октября появилось несколько подобных вакансий.

В функционал сотрудника входит только проверка QR-кода у входа в торговый центр, и требований к будущему работнику всего два: наличие сертификата вакцинации (QR-кода) и смартфона с функцией считывания QR-кода.

На данный момент контролеры требуются в торговых центрах «Маяк», «Эпицентр», «Сити», «Вестер», «Гранд» и «Дадаевский».

Сотруднику предлагается рабочий график 2/2 с 10:00 до 22:00. Расчет обещают наличными. Правда, платить собираются немного 125 рублей в час.

Напомним, в Калининградской области с 18 октября в торговые центры площадью свыше 300 квадратных метров запрещен вход посетителям без QR-кода.