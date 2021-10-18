В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 18 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 18 октября, в течение дня отключено электричество на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- ул. Мариупольская 1-9;

- ул. Ст. лейт. Сибирякова 48-64;

- ул. Нарвская 53-61, 62, 70, 72;

- ул. Зелёная 20-52, 54-64,72,74;

- ул. Адм. Макарова 1-9, 2, 16-20;

- ул. Озёрная 1, 18-24, 21-25

- ул. Горького 103-139, 189-191, 110-138, 153-163, 197, 211, 213

- ул. Балтийская 2-4

- ул. Артиллерийская 72-76

- ул. Пирогова 15

- ул. Закатная 17

- ул. Кутузова 26

- пер. Каштановый 3а,б, 7, 7а

- ул. Нахимова 2, 4а .

От холодной воды с 10.00 до 15.00 отключены потребители по ул. А. Невского 239, 214 и ул. Ботаническая 2-4;

С 10.00 до 17.00 воды не будет на ул. Летняя 58, 60, ул. Интернациональная 5.