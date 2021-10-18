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Здоровье18 октября 2021 14:35

В Калининграде под меднаблюдением из-за COVID-19 находятся более 32 тысяч человек

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области по состоянию на понедельник, 18 октября, под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 32 333 человека, контактировавших с заболевшими. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В настоящее время в области на COVID-19 проведено 1 056 883 исследования, обследовано нарастающим итогом 999 126 человек.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 59 910 случаев заражения, умерли 830 человек.

Напомним, за сутки в области было выявлено 309 новых случаев заболевания.