В Гурьевске 37 случаев, в Славске – 20: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 309 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 131 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 6,
Багратионовский городской округ - 12,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 7,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 11,
Полесский городской округ – 9,
Гурьевский городской округ - 37,
Правдинский городской округ – 4,
Гусевский городской округ – 5,
Светловский городской округ - 8,
Зеленоградский городской округ – 17,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 20,
Ладушкинский городской округ – 4,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 7,
Мамоновский городской округ – 4,
Черняховский городской округ – 14.