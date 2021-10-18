В Гурьевске 37 случаев, в Славске – 20: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 309 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 131 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 6,

Багратионовский городской округ - 12,

Озерский городской округ – 4,

Балтийский городской округ – 7,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 11,

Полесский городской округ – 9,

Гурьевский городской округ - 37,

Правдинский городской округ – 4,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ - 8,

Зеленоградский городской округ – 17,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 20,

Ладушкинский городской округ – 4,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 7,

Мамоновский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 14.