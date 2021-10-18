Алиханов – о строительстве онкоцентра: Работы идут активно

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На строительстве онкоцентре организована работа в продленную смену, до 20 часов. Об этом в своем «Инстаграме» написал губернатор Антон Алиханов.

«До конца ноября подрядчик завершает работу на фасаде. Все остекление, включая витражные системы, будет завершено уже на этой неделе», - сообщил Алиханов, добавив, что на площадке ежедневно 330-360 человек.

«Работы идут активно. Материалов и фронта работ для подрядчика достаточно, чтобы завершить объект к лету 2022 года. Объект остаётся на контроле», - заверил подписчиков глава региона.

Напомним, возведение областного онкологического центра фактически началось весной 2019 года. В структуре будущего онкоцентра планируется современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение, отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.