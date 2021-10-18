Суд взыскал с жительницы Гвардейска незаконно полученную пенсию по инвалидности за 8 лет

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В апреле 2013 года жительнице Гвардейска назначили пенсию по инвалидности. Статус инвалида женщина получила на основании медицинского освидетельствования.

В этом году основания при назначении пенсии были признаны незаконными, а полученные за 8 лет деньги – более 1,2 млн рублей – неосновательным обогащением.

Гвардейский районный суд взыскал с горожанки 1 млн 281 тысяч рублей в пользу отделения Пенсионного фонда. Также ей придется заплатить госпошлину в размере 14,6 тысяч рублей.