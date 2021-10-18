Исследование: Почти 40% калининградцев не смогут накопить на новое авто за 10 лет

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Калининградская область оказалась всего лишь на 46 месте в рейтинге российских регионов по способности населения накопить на автомобиль. Исследование провело «РИА Новости».

По данным исследования, калининградцам необходимо копить 9 лет, чтобы купить новый автомобиль стоимостью 2 млн рублей. Для покупки подержанного автомобиля (в модельных расчетах стоимость среднего поддержанного автомобиля составляет 800 тысяч рублей) жителям региона придется копить 4 года 3 месяца.

Кроме этого, отмечают эксперты, 38,3% работающих калининградцев не смогут накопить на новый автомобиль даже за 10 лет.