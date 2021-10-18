В новом ФОКе в Светлом появится скалодром

Новый ФОК в Светлом построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Как сообщает пресс-служба правительства области, в комплексе оборудован универсальный игровой залом для проведения физкультурно-оздоровительных, тренировочных занятий и соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, бадминтону. До конца года здесь будет обустроен скалодром.

Общий объем финансирования строительства ФОКа составил 127,9 млн рублей.

- Для Светлого объект такого масштаба построен впервые за последние почти 50 лет, – отметил губернатор Антон Алиханов.