В Калининградском зоопарке у семейства патагонских мар родилась тройня

. Фото: предоставлено зоопарком

В Калининградском зоопарке прибавление в семье патагонских мар – на свет появилось три детеныша. Причем, сначала родились двое, а через какое-то время появился еще один, что очень удивило сотрудников зоопарка.

«Первые два родились бодро и весело. Уставшие, но довольные коллеги предвкушали предстоящие выходные и вдруг: картина Репина «Не ждали»! Третий изволил появиться», - написали на страничке зоопарка в «ВКонтакте».

Сообщается, что мама кормит детенышей, а вот папа пока их опасается.

На данный момент удалось определить пол только одного из малышей — это самочка.