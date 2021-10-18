На пляже на Куршской косе откопали несколько покрышек

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» провели экологическую акцию, в которой приняли участие не только калининградские волонтеры, но и добровольцы, приехавшие в регион из Керчи. Как сообщает пресс-служба нацпарка, это были волонтеры Керченского государственного технического университета.

Ребята собрали резиновые покрышки и мусор на участке Куршской косы протяженностью 3 км от Зеленоградска до КПП-1.

«Добровольные помощники национального парка рассказали, что почти все покрышки были закопаны в песке и было достаточно сложно их собрать», – отметили организаторы.

Кроме того, волонтеры на косе укрепили клетками из хвороста 50 метров авандюны, методом устила – 2 участка 50 и 40 метров и заложили жердями две котловины размером 3 на 6 метров.